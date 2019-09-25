25 Eylül 2019, Çarşamba

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Derbiye yeni Galatasaray! İşte Fatih Terim'in 11'i

Kadrosunu Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao başta olmak üzere önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatya maçına göre tam kadro sahada olacak. Geçen sene oynanan derbiden sadece Muslera ve yetişirse Belhanda ilk 11'de forma giyecek. İşte dev derbi öncesi öne çıkan bilgiler ve Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe 11'i.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 01:05 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 06:56
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Derbiye yeni Galatasaray! İşte Fatih Terim'in 11'i

Club Brugge ve Yeni Malatya maçlarından beraberlikle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kilitlendi.

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Derbiye yeni Galatasaray! İşte Fatih Terim'in 11'i

Lige iyi bir giriş yapamayan sarı-kırmızılı ekipte galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor.

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Derbiye yeni Galatasaray! İşte Fatih Terim'in 11'i

Yeni Malatyaspor maçında rotasyona giden ve yıldızlarını dinlendiren Cimbom, Fenerbahçe karşısında yeni yıldızlarıyla sahnede olacak.

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Derbiye yeni Galatasaray! İşte Fatih Terim'in 11'i

Maske ile sahada olması beklenilen Younes Belhanda ile birlikte Falcao, Sofiane Feghouli ve Mariano sarı-lacivertli takıma karşı ilk 11'de yer alacak.

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Derbiye yeni Galatasaray! İşte Fatih Terim'in 11'i

GALİBİYETİ KORUYAMADI
Mariano'ya sağ, Yuto Nagatomo'ya sol bekte şans verecek olan Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşısında 11'de şans verdiği Adem Büyük, Andone, Ömer Bayram ve Şener'i derbide yedek bırakacak.

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