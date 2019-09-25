Derbiye yeni Galatasaray! İşte Fatih Terim'in 11'i

Kadrosunu Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao başta olmak üzere önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatya maçına göre tam kadro sahada olacak. Geçen sene oynanan derbiden sadece Muslera ve yetişirse Belhanda ilk 11'de forma giyecek. İşte dev derbi öncesi öne çıkan bilgiler ve Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe 11'i.