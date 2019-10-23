23 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Belhanda hakkında şaşırtan gerçek! Meğer aslında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Real Madrid'e 1-0'lık skorla mağlup olurken grubunda 1 puanla son sırada yer aldı. Sarı-kırmızılarda mağlubiyet kadar Faslı oyuncu Younes Belhanda'nın oyundan çıkarken yaptığı hareketler gündeme damga vurdu. Öte yandan Faslı yıldız ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 20:11 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 20:19
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Belhanda hakkında şaşırtan gerçek! Meğer aslında...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında konuk ettiği Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.

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Belhanda hakkında şaşırtan gerçek! Meğer aslında...

Kritik mücadeleye damga vuran isimse sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı Younes Belhanda oldu.

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Belhanda hakkında şaşırtan gerçek! Meğer aslında...

Mücadelenin 67'nci dakikasında oyundan teknik direktör Fatih Terim tarafından oyundan alınan Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

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Belhanda hakkında şaşırtan gerçek! Meğer aslında...

Faslı oyuncu da taraftara küfürler savururken el kol hareketleriyle oyundan çıktı. Teknik heyet ve yedek kulübesi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Belhanda soyunma odasına doğru hareket etti.

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Belhanda hakkında şaşırtan gerçek! Meğer aslında...

Başta Fatih Terim olmak üzere tüm teknik ekip taraftarı sakinleştirmeye çalıştı.

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