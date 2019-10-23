23 Ekim 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Belhanda hakkında şaşırtan gerçek! Meğer aslında...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Real Madrid'e 1-0'lık skorla mağlup olurken grubunda 1 puanla son sırada yer aldı. Sarı-kırmızılarda mağlubiyet kadar Faslı oyuncu Younes Belhanda'nın oyundan çıkarken yaptığı hareketler gündeme damga vurdu. Öte yandan Faslı yıldız ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.10.2019 20:11 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 20:19
- 1
- 43
- 2
- 43
- 3
- 43
- 4
- 43
- 5
- 43
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı