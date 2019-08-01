01 Ağustos 2019, Perşembe
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Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!
Fenerbahçe, Audi Cup üçüncülük maçında karşılaştığı Real Madrid'e 5-3 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Maçın ardından en çok konuşulan isimler Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'dan bu iki isme övgü geldi...
Giriş Tarihi: 01.08.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 10:22
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