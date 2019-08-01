01 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Fenerbahçe, Audi Cup üçüncülük maçında karşılaştığı Real Madrid'e 5-3 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Maçın ardından en çok konuşulan isimler Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'dan bu iki isme övgü geldi...

Giriş Tarihi: 01.08.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 10:22
  • 1
  • 33
Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ekibe 6-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçına çıktı.

  • 2
  • 33
Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Almanya'da katıldığı Audi Kupası'nı dördüncü bitirdi.

  • 3
  • 33
Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Real Madrid'e 5-3 yenilen Fenerbahçe, organizasyonu dördüncü tamamladı.

  • 4
  • 33
Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Real Madrid'in golleri ise 12, 27 ve 53. dakikalarda Karim Benzema, 62. dakikada Nacho, 80. dakikada ise Mariano Diaz'dan geldi.

  • 5
  • 33
Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Turnuvadaki ilk maçında İngiltere'nin Tottenham takımına 1-0 mağlup olan Real Madrid ise 3. oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör