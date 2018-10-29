    29 Ekim 2018, Pazartesi

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    Yabancı basında Cocu manşetleri: "Utanç verici..."

    Sahasında Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevden alındığı açıklandı. Hollandalı teknik adamın kovulması sonrası yabancı basın da bu gelişmeyi manşetten ilginç başlıklarla paylaştı. İşte dış basında Cocu haberleri...

    Giriş Tarihi: 29.10.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 29.10.2018 12:02
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    Yabancı basında Cocu manşetleri: "Utanç veici..."
    Yabancı basında Cocu manşetleri: Utanç veici...

    Phillip Cocu artık Fenerbahçe teknik direktörü değil! Sahasında Ankaragücü'ne 3-1'lik utanç verici skorla yenilen Fenerbahçe'de maçtan hemen sonra Cocu'nun görevine son verildi. (Telegraaf)

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    Yabancı basında Cocu manşetleri: "Utanç veici..."
    Yabancı basında Cocu manşetleri: Utanç veici...

    Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik ağır yenilgi sonrası Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, Fenerbahçe tarafından kovuldu. (L'Equipe)

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    Yabancı basında Cocu manşetleri: "Utanç veici..."
    Yabancı basında Cocu manşetleri: Utanç veici...

    Fenerbahçe, Cocu'yu görevden aldı. Hollandalı teknik adam takımı 10 maç sonrası 15. sırada bırakarak ayrıldı. (O Jogo)

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    Yabancı basında Cocu manşetleri: "Utanç veici..."
    Yabancı basında Cocu manşetleri: Utanç veici...

    Pazar günü sahasında 3-1'lik beklenmedik bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe'de Phillip Cocu'ya kapı gösterildi. (NRC.nl)

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    Yabancı basında Cocu manşetleri: "Utanç veici..."
    Yabancı basında Cocu manşetleri: Utanç veici...

    Türkiye'deki 123 çalkantılı günün ardından Phillip Cocu'nun görevine son verildi. (NOS.nl)

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