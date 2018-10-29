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Yabancı basında Cocu manşetleri: "Utanç verici..."
Sahasında Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevden alındığı açıklandı. Hollandalı teknik adamın kovulması sonrası yabancı basın da bu gelişmeyi manşetten ilginç başlıklarla paylaştı. İşte dış basında Cocu haberleri...
Giriş Tarihi: 29.10.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 29.10.2018 12:02
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Yabancı basında Cocu manşetleri: "Utanç veici..."
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Yabancı basında Cocu manşetleri: "Utanç veici..."
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Yabancı basında Cocu manşetleri: "Utanç veici..."
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Yabancı basında Cocu manşetleri: "Utanç veici..."
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Yabancı basında Cocu manşetleri: "Utanç veici..."
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