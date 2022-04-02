Anasayfa Galeri Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye hücumcu sol bek
Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe’ye hücumcu sol bek

Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye hücumcu sol bek

Bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, gelecek yılın kadrosunu oluşturmak için geniş bir planlama içerisine girdi. Sarı lacivertlilerde, yeni hoca belirsizliği sürse de teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Kanarya'da, sol bek bölgesinde aranan kan bulundu. Ali Koç ve yönetim, flaş bir oyuncu için harekete geçti. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 02.04.2022- 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022- 09:26
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe’ye hücumcu sol bek

Fenerbahçe'de, gelecek sezonun transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, İsmail Kartal ve izleme komitesinin raporu doğrultusunda eksik bölgelere yapılacak takvilere için ön görüşmeler başladı.

BİZE ULAŞIN