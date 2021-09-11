11 Eylül 2021, Cumartesi

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan devre arası için flaş rapor! Yıldız futbolcu takımdan ayrılıyor

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, takım planlaması yapılmaya devam ediyor. Bu sezon sarı lacivertlilerin yaptığı transferlerde başrol oynayan Teknik Direktör Vitor Pereira, devre arasında ayrılmasını istediği oyuncularla ilgili raporunu hazırlamaya başladı. Portekizli teknik adam, flaş bir futbolcu için olumsuz rapor verdi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 11.09.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 12:50
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan devre arası için flaş rapor! Yıldız futbolcu takımdan ayrılıyor

Süper Lig'de 3'te 3 yapan Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Fenerbahçe'de, yüzler gülüyor. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın istediği transferlerin gerçekleşmesiyle birlikte kadrosunu güçlendiren Kanarya'da, devre arasında yolların ayrılacağı futbolcular da belli olmaya başladı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan devre arası için flaş rapor! Yıldız futbolcu takımdan ayrılıyor

Portekizli teknik adamın, idman ve maç performansını beğenmediği isimleri kafasında belirlediği ve yardımcılarıyla değerlendirdiği öğrenildi. Pereira, yakın zamanda raporunu yönetime sunacak.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan devre arası için flaş rapor! Yıldız futbolcu takımdan ayrılıyor

Başkan Ali Koç ve yönetimin de gelecek olan rapor sonrası maaş planlaması yapacağı ve kendilerine kulüp bulamayan futbolcular ile sözleşme feshetme yoluna gideceği belirtildi.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan devre arası için flaş rapor! Yıldız futbolcu takımdan ayrılıyor

Takımda genç oyunculara özel ilgi gösteren Fenerbahçe Teknik Direktörü, yaşı ilerlemiş ve performansı düşük oyuncuları ana rotasyonda kullanmayı düşünmüyor.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan devre arası için flaş rapor! Yıldız futbolcu takımdan ayrılıyor

PEREIRA SOSA'DAN MEMNUN DEĞİL!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın, Jose Sosa'nın idman ve maç performansından memnun olmadığı öğrenildi. Arjantinli yıldız futbolcunun, devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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