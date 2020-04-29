Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş belli oldu!

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktör çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Nenad Bjelica ile temaslarını bir hayli ilerletti. Hırvat hocanın sarı-lacivertlilerden istediği maaş da belli oldu. İşte Fenerbahçe ile Bjelica flörtünün perde arkası ve tecrübeli ismin Sarı Kanarya ile anlaşması durumunda alacağı ücret...

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Giriş Tarihi: 29.04.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 17:10 ABONE OL