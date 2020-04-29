29 Nisan 2020, Çarşamba

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Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş belli oldu!

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktör çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Nenad Bjelica ile temaslarını bir hayli ilerletti. Hırvat hocanın sarı-lacivertlilerden istediği maaş da belli oldu. İşte Fenerbahçe ile Bjelica flörtünün perde arkası ve tecrübeli ismin Sarı Kanarya ile anlaşması durumunda alacağı ücret...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 17:10
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Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş belli oldu!

Fenerbahçe, teknik direktör konusunda vites yükseltti... Sarı lacivertliler, son olarak Ersun Yanal ile çalışırken, Yanal'ın ardından sezonu yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile kapacağını duyurmuştu.

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Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş belli oldu!

Süper Lig devi, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada teknik direktör konusunda bir çok isimle temasa geçerken, son olarak Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'te görev alan Nenaj Bjelica isminde yoğunlaşmıştı.

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Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş belli oldu!

Dinamo ile yollarını ayırmasının ardından Fenerbahçe'nin eksenine giren teknik adam, sarı lacivertlilere yeşil ışık yakarken, müzakerelerde olumlu görüş sergilemişti.

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Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş belli oldu!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hırvat basınından konunun detaylarına ilişkin önemli bilgiler geldi.

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Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş belli oldu!

Fotomaç'ın derlediği haberde; Nenad Bjelica - Fenerbahçe flörtüne ilişkin önemli ayrıntıları okuyucularına aktardı.

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