27 Eylül 2019, Cuma

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Muriç için resmi transfer açıklaması! Galatasaray derbisinden sonra...

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için bekleyişe geçen Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray ile transferi için kıyasıya yarıştığı ve kadrosuna kattığı Kosovalı golcü, gerek Fenerbahçe gerekse Kosova Milli Takımı ile gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarında girdi. Çaylur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal Adı Juventus, Manchester United ve Atletico Madrid ile anılan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer süreci, Galatasaray rekabeti ve Rizepor'un alacağı payın yanı sıra birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 15:14
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Muriç için resmi transfer açıklaması! Galatasaray derbisinden sonra...

fotomac.com.tr'den Tarık Demir'e konuşan Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal'ın Vedat Muriç ile ilgili aktardıkları şu şekilde:

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Muriç için resmi transfer açıklaması! Galatasaray derbisinden sonra...

Vedat Muriç'in gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Bu zaten beklediğim bir neticeydi. Sizler içinde sürpriz olmamıştır diye düşünüyorum. Vedat gerçekten çok kaliteli bir oyuncu profili. Bunu da gerek oynadığı takımlardaki yaptıkları gerek son dönem performansı ile ispat etti. Ben hali hazırda iyi durumda olan Muriç'in daha da gelişeceğinden şüphe duymuyorum.

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Muriç için resmi transfer açıklaması! Galatasaray derbisinden sonra...

Çaykur Rizespor Muriç için Fenerbahçe ve Galatasaray dışında teklif almış mıydı?

- Evet yurt dışından resmi teklif alınmıştı. Bu takım birçoğunuzun bildiği Fransa ekibi Toulouse. Bunu yanı sıra oyuncu için menajerler aracığıyla özellikle İngiltere'den bir kaç takım yoklama yaptı. İspanya'dan da yine menajer aracılığıyla Celta Vigo'nun ilgisi oldu.

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Muriç için resmi transfer açıklaması! Galatasaray derbisinden sonra...

Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a nasıl bir teklif yaptı?

- Muriç için 3 milyon 500 bin euro teklife artı olarak 5 oyuncu önerildi. Bu oyuncuların 2'i kiralık olmak ve 3'ü bonservisiyle verilmek üzere Rizespor'a geldi. Kiralık olarak gelen isimler Barış Alıcı ve Oğuz Kağan Güçtekin'di. Ek olarak Oğuz Kağan'ın satışından yüzde 30 pay verilecek Rizespor'a. Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Tarık Çetin ise bonservisiyle bedelsiz olarak transfer edildi.

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Muriç için resmi transfer açıklaması! Galatasaray derbisinden sonra...

Muriç'in transferinde yaşanan Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinde neler yaşandı?

- Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya bir yarış yaşandı ve kazanan Fenerbahçe oldu. Bu rekabette kazananı kulüp yönetimi ile oyuncunun kararı belirledi. Buradaki belirleyici unsur tamamen oyuncu ve kulüp menfaatleriydi. Gelen teklifler ona göre değerlendirilip bir sonuç elde edildi.

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