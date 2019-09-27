Muriç için resmi transfer açıklaması! Galatasaray derbisinden sonra...

Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a nasıl bir teklif yaptı?

- Muriç için 3 milyon 500 bin euro teklife artı olarak 5 oyuncu önerildi. Bu oyuncuların 2'i kiralık olmak ve 3'ü bonservisiyle verilmek üzere Rizespor'a geldi. Kiralık olarak gelen isimler Barış Alıcı ve Oğuz Kağan Güçtekin'di. Ek olarak Oğuz Kağan'ın satışından yüzde 30 pay verilecek Rizespor'a. Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Tarık Çetin ise bonservisiyle bedelsiz olarak transfer edildi.