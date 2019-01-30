İşte Ali Koçun çilekleri! Tam 4 transfer birden...

İşte Ali Koç'un çilekleri! Tam 4 transfer birden...

Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basılmıştı... Mevcut süreç dahilinde ise sıcak gelişmelere peş peşe yaşandı... Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası az da olsa kara bulutları dağıtan ve moral bulan sarı lacivertliler, transfere sarıldı.