Fenerbahçe'ye yeni sol bek yengeden! Jan Vesely'nin eşi...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin şüphesiz en çok eksikliğini hissettiği bölgelerden biri sol bek... Bu sezon Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasıyla beraber sol bek orijinli oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertlilerde, Nabil Dirar bu bölgede oynamıştı. Hasan Ali'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ve belirsizliğini koruması nedeniyle bu bölge için temaslarını hızlandıran Fenerbahçe'de transfer için sürpriz bir isim devreye girdi: Jan Vesely'nin eşi Natalia Miladinovic... Süper Lig'e damga vuran oyuncunun eşine İstanbul'da yaşamalarını tavsiye eden Miladinovic, yıldız oyuncuya Fenerbahçe'yi anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 12:58 ABONE OL