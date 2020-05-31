31 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'ye yeni sol bek yengeden! Jan Vesely'nin eşi...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin şüphesiz en çok eksikliğini hissettiği bölgelerden biri sol bek... Bu sezon Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasıyla beraber sol bek orijinli oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertlilerde, Nabil Dirar bu bölgede oynamıştı. Hasan Ali'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ve belirsizliğini koruması nedeniyle bu bölge için temaslarını hızlandıran Fenerbahçe'de transfer için sürpriz bir isim devreye girdi: Jan Vesely'nin eşi Natalia Miladinovic... Süper Lig'e damga vuran oyuncunun eşine İstanbul'da yaşamalarını tavsiye eden Miladinovic, yıldız oyuncuya Fenerbahçe'yi anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 12:58
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Fenerbahçe'ye yeni sol bek yengeden! Jan Vesely'nin eşi...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de eksik bölgeler belirlendi.

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Fenerbahçe'ye yeni sol bek yengeden! Jan Vesely'nin eşi...

Sarı-lacivertli takımda son birkaç sezondur sol bek eksikliği göze çarpıyordu.


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Fenerbahçe'ye yeni sol bek yengeden! Jan Vesely'nin eşi...

Özellikle bu sezon yapılamayan sol bek transferi Hasan Ali Kaldırım'ı alternatifsiz bıraktı ve sarı-lacivertli takım o bölgede büyük sıkıntı yaşadı.


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Fenerbahçe'ye yeni sol bek yengeden! Jan Vesely'nin eşi...

Gelecek sezon işi sağlama almak isteyen Fenerbahçe yönetimi transferde önceliği sol bek mevkisine verdi.

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Fenerbahçe'ye yeni sol bek yengeden! Jan Vesely'nin eşi...

Hedefteki isimler için düğmeye basan sarı-lacivertlilerde transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

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