Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Brezilyalı yıldız...

Süper Lig'de Rizespor'u 4-0 ile geçerek 3. sıraya yükselen ve lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, ocak ayında önemli hamleler yaparak zorlu yarışı şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda nokta atışı futbolcuları kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Brezilyalı yıldız on numara için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)