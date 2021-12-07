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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Brezilyalı yıldız...

Süper Lig'de Rizespor'u 4-0 ile geçerek 3. sıraya yükselen ve lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, ocak ayında önemli hamleler yaparak zorlu yarışı şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda nokta atışı futbolcuları kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Brezilyalı yıldız on numara için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:53
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Fenerbahçe’den dev transfer hamlesi! Brezilyalı yıldız...

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Rizespor'u 4-0 yenerek 3. sıraya çıkan ve zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de, transfer harekatı da hızlandı.

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Fenerbahçe’den dev transfer hamlesi! Brezilyalı yıldız...

Kış transfer dönemine az bir zaman kala transfer listesini belirleyen sarı lacivertliler, takıma direkt katkı sağlayacak futbolcuları transfer ederek şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe’den dev transfer hamlesi! Brezilyalı yıldız...

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın raporu ve izleme komitesinin önermiş olduğu futbolcularla görüşmelerini sürdüren Ali Koç ve yönetimi, adımlarını dikkatli atmak istiyor.

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Fenerbahçe’den dev transfer hamlesi! Brezilyalı yıldız...

Ligin ikinci yarısında minimum hata yapmak isteyen Kanarya, üst üste galibiyetler alarak ipi göğüslemek istiyor.

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Fenerbahçe’den dev transfer hamlesi! Brezilyalı yıldız...

Fenerbahçe, takıma kalite katacak ve bir üst seviyeye çıkacak isimleri kadrosuna katmak isterken, Kanarya'nın gündemine flaş bir isim geldi.

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