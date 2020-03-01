01 Mart 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de yeni dönem! Ersun Yanal giderse başa o geçecek...

Fenerbahçe'deki kötü gidişata dur diyemeyen Ersun Yanal için yolun sonu görünüyor. Sarı lacivertli yönetim, Yanal sonrası için tecrübeli kaptan Emre Belözoğlu'nu hazırlıyor.

Giriş Tarihi: 01.03.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 14:21
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Fenerbahçe'de yeni dönem! Ersun Yanal giderse başa o geçecek...

Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe'nin önlenemez düşüşü, Antalyaspor maçıyla devam etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın son anlarına 2-1 yenik girdiği mücadelenin 90+6. dakikasında bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

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Fenerbahçe'de yeni dönem! Ersun Yanal giderse başa o geçecek...

Fenerbahçe son 5 haftada yalnızca 2 puan toplayabildi ve toplam 13 puan kaybetti.

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Fenerbahçe'de yeni dönem! Ersun Yanal giderse başa o geçecek...

Özellikle Galatasaray'a 3-1 mağlup olunması ve Kadıköy'deki 21 yıllık serinin son bulması camiada büyük bir olumsuz tablo yarattı. Fenerbahçe taraftarı da teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etmişti.

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Fenerbahçe'de yeni dönem! Ersun Yanal giderse başa o geçecek...

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Kötü gidişatın ardından çözüm arayışında olan sarı-lacivertli kurmaylar, Ersun Yanal'ın istida etmesi durumunda yol haritasını çizdi.

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Fenerbahçe'de yeni dönem! Ersun Yanal giderse başa o geçecek...

Ajansspor'un haberine göre, Yanal'ın olası istifasına karşı planlarını hazırlayan Ali Koç ve yönetimi,Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

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