12 Temmuz 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de stopere sürpriz isim! İşte Sivasspor maçı 11'i

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Sivasspor'u mağlup ederek hem rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi hem de üçüncülük için iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. 4 maçtır galip gelemeyen Sivas ekibiyse sarı-lacivertlileri mağlup ederek şanssızlığını kırmayı istiyor. Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yokluğunda stoperde kimin oynayacağı merak konusu olurken, teknik sorumlu Tahir Karapınar'ın bu bölgede sürpriz bir isme görev vereceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 12:37
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Fenerbahçe'de stopere sürpriz isim! İşte Sivasspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık...

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Fenerbahçe'de stopere sürpriz isim! İşte Sivasspor maçı 11'i

Pandemi sonrası Kadıköy'de oynadığı 3 maçı da kazanan Kanarya'da hedef, seriyi devam ettirerek sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek.

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Fenerbahçe'de stopere sürpriz isim! İşte Sivasspor maçı 11'i

Haftaya 50 puanla 7. sırada giren sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde ligi 3. bitirmek için de ümitlenecek.

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Fenerbahçe'de stopere sürpriz isim! İşte Sivasspor maçı 11'i

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son idmanda yer alan Tolga Ciğerci için kararı teknik heyet maçtan önce verecek.

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Fenerbahçe'de stopere sürpriz isim! İşte Sivasspor maçı 11'i

Dört maçtır kazanamayan (2B / 2M) ve üçüncü sırayı tehlikeye atan konuk Sivasspor ise kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak.

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