12 Temmuz 2020, Pazar
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Fenerbahçe'de stopere sürpriz isim! İşte Sivasspor maçı 11'i
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Sivasspor'u mağlup ederek hem rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi hem de üçüncülük için iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. 4 maçtır galip gelemeyen Sivas ekibiyse sarı-lacivertlileri mağlup ederek şanssızlığını kırmayı istiyor. Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yokluğunda stoperde kimin oynayacağı merak konusu olurken, teknik sorumlu Tahir Karapınar'ın bu bölgede sürpriz bir isme görev vereceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri...
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