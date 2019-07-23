Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maçın ardından bunu yaptı! Onu kenara çekip...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve yaptığı transferlerle bambaşka bir takım olan Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya Bundesliga 1. Lig ekiplerinden Wolfsburg ile karşılaştı. Mücadeleden öne çıkan birçok detay vardı ancak asıl damga vuran an, maçın ilk yarısının bitiş düdüğünden hemen sonra Emre Belözoğlu'nun yaptığıydı... İşte detaylar...