04 Haziran 2019, Salı

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Fenerbahçe'de Comolli'den sürpriz Mesut Özil açıklaması! İşte o sözler...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı - lacivertli takımın kötü geçirdiği sezon, hakem kararları ve ismi Fenerbahçe'yle anılan Mesut Özil ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 04.06.2019 22:28 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 22:32
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Fenerbahçe'de Comolli'den sürpriz Mesut Özil açıklaması! İşte o sözler...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, asistanaliz'in sorularını yanıtladı.

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Fenerbahçe'de Comolli'den sürpriz Mesut Özil açıklaması! İşte o sözler...

Volkan Demirel konusuna da değinen Comolli, ismi Fenerbahçeyle anılan yıldız futbolcu Mesut Özil transferi konusunda da açık konuştu.İşte Damien Comolli'nin o açıklamaları;

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Fenerbahçe'de Comolli'den sürpriz Mesut Özil açıklaması! İşte o sözler...

Damien Comolli ilk olarak Ersun Yanal'ın Volkan Demirel'i istediği ancak kendisinin istemediği hakkında çıkan haberlerle "Her zaman olduğu gibi doğru değil. Bu konuyu henüz tartışmadık bile." yorumunu yaptı.

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Fenerbahçe'de Comolli'den sürpriz Mesut Özil açıklaması! İşte o sözler...

'ŞU ANDA HER GÜN VE HER DAKİKA TRANSFER İLE İLGİLENİYORUM'

Damien Comolli, transfer konusunda aktif ya da pasif görev düşüncesi için, "Gerçekten mi? Öyleyse şu an Madrid'de menajerle ne görüşüyorum? Olası transferler hakkında görüşmek için buluştuk.

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Fenerbahçe'de Comolli'den sürpriz Mesut Özil açıklaması! İşte o sözler...

Peki geçtiğimiz gün Bakü'de ne yapıyordum? Orada kimlerle görüştüm? Şu anda, her gün ve her dakika transfer ile ilgileniyorum. Her zaman yaptığım gibi..."

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