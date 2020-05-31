31 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Yıldız isim...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle spor organizasyonlarına ara verilmesiyle birlikte kulüpler maddi anlamda zorluklar yaşamaya başlamıştı. Stat gelirleri, yayın gelirleri, mağaza gelirleri gibi birçok gelir kalemi kesilen kulüpler transferde önceliği bonservissiz isimlere veya maliyeti düşük oyunculara yönelmişti. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi. İşte iki dev ekibin istediği o isim ve transfer gelişmesi...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 12:34
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Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Yıldız isim...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran itibariyle yeniden başlayacağı TFF tarafından duyurulmuştu.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Yıldız isim...

Bu süre zarfında kulüpler, gerek yayıncı kuruluştan, gerekse biletlerden kazandığı gelirlerden yoksun duruma gelmişti.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Yıldız isim...

Mali olarak büyük kayıp yaşayan Süper Lig kulüpleri, transferde önceliğini bonservissiz ya da düşük bütçeli isimlere vermişti.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Yıldız isim...

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, yıldız futbolcu için devrede olduğu ifade edildi.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Yıldız isim...

Yunan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündemine aldığı isim duyuruldu! Bu isim Lorenzo Melgarejo.

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