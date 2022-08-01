Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan Beşiktaş'a çalım! Menajeri doğruladı
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya’dan Beşiktaş’a çalım! Menajeri doğruladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan Beşiktaş'a çalım! Menajeri doğruladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Kim Min Jae'nin ayrılığı Serdar Aziz'in sakatlığı ve Szalai'nin olası bir ayrılığına karşı bir stoper daha kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'de bu gelişmeler yaşanırken listeye savunma hattı için sürpriz bir isim eklendi. İşte o futbolcu ve detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 01.08.2022- 10:47 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022- 10:55
GALERİ DEVAM EDİYOR
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya’dan Beşiktaş’a çalım! Menajeri doğruladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e elenerek bir rüyayı daha ertelemesi moralleri bozdu.

BİZE ULAŞIN