FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya’dan Beşiktaş’a çalım! Menajeri doğruladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e elenerek bir rüyayı daha ertelemesi moralleri bozdu. Sarı-lacivertlilerde transferde ise hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Gustavo Henrique ve Luan Peres takviyelerini son olarak yapan yönetim bu bölgeye bir de yerli oyuncu katmak istiyor. Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası o bölgeye öncelik verilirken gündeme Beşiktaş'ın da radarında olan isim eklendi. Fenerbahçe'de Jorge Jesus, özellikle yeni sisteminde stoperlerin pas yüzdesini yüksek istiyor. Sarı-lacivertliler bununla birlikte Szalai için gelen teklifleri de değerlendirmeye devam ediyor. Macar oyuncu için son olarak Bologna'nın devreye girdiği iddia edilmişti. Fenerbahçe'de bu gelişmeler yaşanırken hem kaleci hem de savunma için yerli oyuncuda nokta koymak isteyen yönetim Rizespor ile temasa geçti. Sarı-lacivertliler Gökhan Akkan ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken, stoper için Emirhan Topçu'nun peşinde düştü. aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın Emirhan Topçu'nun menajeri Fatih Yalçın ile yaptığı görüşmede oyuncunun menajeri de bu teklifi doğruduladı. EMİRHAN TOPÇU KİMDİR? Rizespor ile 30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi sona erecek. Emirhan Rizespor ile 25 maçta görev aldı. Emirhan'ın güncel piyasa değeri 300 bin Euro Emirhan özellikle top tekniğiyle dikkat çekiyor.