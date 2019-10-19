Fenerbahçe taraftarı isyan etti! "Ersun Yanal hoca moca değil"

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekite teknik direktör Ersun Yanal Denizlispor kafilesini belirledi. Yanal kasığında ağrı olan Max Kruse'yi ve ameliyat olan Dirar'ı kadroya almadı. Kruse'nin yokluğunda Ferdi Kadıoğlu'nu kafileye almayan Ersun Yanal Fenerbahçe taraftarının sabrını taşırdı. İşte sosyal medyada Ersun Yanal'a Ferdi Kadıoğlu tepkisi...