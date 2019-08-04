Fenerbahçe 8. transferi duyurdu! İşte gelen ve gidenler...

Fenerbahçe yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de transferler Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam ediyor. Şu ana kadar 8 transfer gerçekleştiren Sarı Kanarya birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'de şu ana kadar gelen ve giden isimler...