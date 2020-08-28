28 Ağustos 2020, Cuma

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Erol Bulut neşteri vurdu! 8 isme yolcu...

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadroya tam 9 ismi dahil eden sarı lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut gönderilecek isimleri de belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 10:22
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Erol Bulut neşteri vurdu! 8 isme yolcu...

Geçtiğimiz sezonu unutmak isteyen Fenerbahçe, 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunda transfere en hızlı başlayan ekip olarak göze çarpıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erol Bulut neşteri vurdu! 8 isme yolcu...

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden ve şu ana dek 9 transferi resmen açıklayan sarı lacivertli ekip, kadrosuna yeni isimleri katmayı sürdürüyor.

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Erol Bulut neşteri vurdu! 8 isme yolcu...

İMZALAR ARKA ARKAYA
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine takan Mert Hakan Yandaş sarı-lacivertlileri seçmişti. Mert Hakan, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Erol Bulut neşteri vurdu! 8 isme yolcu...

ESKİ İSİMLER GERİ DÖNDÜ!
Fenerbahçe, ardından Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan Gönül'ü de resmen duyurmuştu. Sarı lacivertli ekip, bir diğer eski oyuncusu Caner Erkin'i de aynı gün içinde açıklamıştı. Tecrübeli sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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Erol Bulut neşteri vurdu! 8 isme yolcu...

Fenerbahçe'nin 4. transferi ise Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak olmuştu. Çek sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

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