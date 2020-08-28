Erol Bulut neşteri vurdu! 8 isme yolcu...

ESKİ İSİMLER GERİ DÖNDÜ!

Fenerbahçe, ardından Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan Gönül'ü de resmen duyurmuştu. Sarı lacivertli ekip, bir diğer eski oyuncusu Caner Erkin'i de aynı gün içinde açıklamıştı. Tecrübeli sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.