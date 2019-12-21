21 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Dev derbi öncesi olay fotoğraf! Fenerbahçe'nin gözdesi Vedat Muriç tanınmaz halde

Sezon başında en çok konuşulan transferlerinden biri olmuştu... Vedar Muriç adeta ezeli rakipleri yeniden karşı karşıya getirmişti. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kosavalı golcüyü Fenerbahçe kadrosuna kattı. Şimdi hem Fenerbahçe'de hem de Süper Lig'de Vedat Muriç rüzgarları esiyor... Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile göz dolduran ve Avrupa devlerinin radarına girdi. Vedat Muriç hakkında her detay merak konusu. Ve birazdan göreceğiniz Vedat Muriç'i tanıyamayacaksınız bile... Vedat Muriç'in yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Vedat Muriç'i inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 18:17 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 18:35
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Dev derbi öncesi olay fotoğraf! Fenerbahçe'nin gözdesi Vedat Muriç tanınmaz halde

Vedat Muriç'in bu halini görünce çok şaşıracaksınız.

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Dev derbi öncesi olay fotoğraf! Fenerbahçe'nin gözdesi Vedat Muriç tanınmaz halde

İŞTE BAŞTA VEDAT MURIQI OLMAK ÜZERE ÜNLÜ FUTBOLCULARIN DEĞİŞİMİ

Onu tanıdınız mı? Eğer hala bir çağrışım yapmadıysa cevabı galerinin devamında.

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Dev derbi öncesi olay fotoğraf! Fenerbahçe'nin gözdesi Vedat Muriç tanınmaz halde

Sarı lacivertliler Arjantin futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Ariel Ortega'yı 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

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Dev derbi öncesi olay fotoğraf! Fenerbahçe'nin gözdesi Vedat Muriç tanınmaz halde

Ajartin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişi de olay olmuştu.

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Dev derbi öncesi olay fotoğraf! Fenerbahçe'nin gözdesi Vedat Muriç tanınmaz halde

Ariel Ortega 1 yıl sonra ise sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.

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