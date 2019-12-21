Dev derbi öncesi olay fotoğraf! Fenerbahçe'nin gözdesi Vedat Muriç tanınmaz halde

Sezon başında en çok konuşulan transferlerinden biri olmuştu... Vedar Muriç adeta ezeli rakipleri yeniden karşı karşıya getirmişti. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kosavalı golcüyü Fenerbahçe kadrosuna kattı. Şimdi hem Fenerbahçe'de hem de Süper Lig'de Vedat Muriç rüzgarları esiyor... Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile göz dolduran ve Avrupa devlerinin radarına girdi. Vedat Muriç hakkında her detay merak konusu. Ve birazdan göreceğiniz Vedat Muriç'i tanıyamayacaksınız bile... Vedat Muriç'in yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Vedat Muriç'i inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.