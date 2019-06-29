29 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ali Koç'un bombası elinde patladı! Galatasaray resmen...

Fenerbahçe'nin hayalini kurduğu isim Galatasaray'a! Sarı kırmızılılarda son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrilmişti. Transfer operasyonu ve Şampiyonlar Ligi kadro yapılanması kapsamında Fatih Terim'in raporlarına göre çalışmalar devam ediyor. Bir yandan takıma katılacak isimler ile ilgili çalışmalar sürerken Galatasaray'a sürpriz bir transfer hamlesi yapıldı. İşte Dünyaca ünlü yıldız oyuncunun transferi ile ilgili son dakika gelişmesi...

Giriş Tarihi: 29.06.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 10:05
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Ali Koç'un bombası elinde patladı! Galatasaray resmen...

Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Transfer dönemine hızlı giren Galatasaray'da transfer bombaları peş peşe patlıyor...

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Ali Koç'un bombası elinde patladı! Galatasaray resmen...

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Cimbom, kadro derinliği yüksek bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

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Ali Koç'un bombası elinde patladı! Galatasaray resmen...

Transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray yönetimi, sezona bomba gibi girdi.

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Ali Koç'un bombası elinde patladı! Galatasaray resmen...

Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan, Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferlerini bitiren Aslan durmuyor...

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Ali Koç'un bombası elinde patladı! Galatasaray resmen...

Süper Lig'in son şampiyonu gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi için geniş ve iddialı bir kadro kurma peşinde...

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