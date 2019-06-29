29 Haziran 2019, Cumartesi
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Ali Koç'un bombası elinde patladı! Galatasaray resmen...
Fenerbahçe'nin hayalini kurduğu isim Galatasaray'a! Sarı kırmızılılarda son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrilmişti. Transfer operasyonu ve Şampiyonlar Ligi kadro yapılanması kapsamında Fatih Terim'in raporlarına göre çalışmalar devam ediyor. Bir yandan takıma katılacak isimler ile ilgili çalışmalar sürerken Galatasaray'a sürpriz bir transfer hamlesi yapıldı. İşte Dünyaca ünlü yıldız oyuncunun transferi ile ilgili son dakika gelişmesi...
Giriş Tarihi: 29.06.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 10:05
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