Zirvede sular ısınıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)

Süper Lig'de 14. hafta Atakaş Hatayspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla resmen başladı. Fırtına, Vitor Hugo'nun golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı ve zirveye bir adım daha yaklaştı. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...