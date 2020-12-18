19 Aralık 2020, Cumartesi

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Zirve yarışı alev alev! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (13. hafta)

Süper Lig'de heyecan oynanan 4 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk karşılaşmasında Göztepe sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup olurken, Karadeniz derbisinde ise Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçti. Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken, Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 boyun eğdi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 21:43
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Zirve yarışı alev alev! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 13. hafta

21- Denizlispor - 6 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zirve yarışı alev alev! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 13. hafta

20- Ankaragücü - 8 Puan

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Zirve yarışı alev alev! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 13. hafta

19- Erzurumspor - 9 Puan

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Zirve yarışı alev alev! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 13. hafta

18- Kayserispor - 10 Puan

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Zirve yarışı alev alev! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 13. hafta

17- Gençlerbirliği - 11 Puan

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