Zirve yarışı alev alev! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (13. hafta)

Süper Lig'de heyecan oynanan 4 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk karşılaşmasında Göztepe sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup olurken, Karadeniz derbisinde ise Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçti. Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken, Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 boyun eğdi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...