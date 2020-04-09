09 Nisan 2020, Perşembe

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UEFA'dan flaş EURO 2020 kararı! Formatta değişiklik olacak

Corona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen EURO 2020 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. UEFA, önümüzdeki yaz yeniden düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'nın çok ülkeli formatını değiştirmek için görüşmelere başladı.

Giriş Tarihi: 09.04.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 17:33
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UEFA'dan önemli karar! Formatta değişiklik olacak

UEFA, önümüzdeki yaz yeniden düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'nın çok ülkeli formatını değiştirmek için görüşmelere başladı.

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UEFA'dan önemli karar! Formatta değişiklik olacak

Ölüm oranları ve yaşadıkları ekonomik kriz sebebiyle İspanya'nın Bilbao ve İtalya'nın Roma şehirleri EURO 2020'ye ev sahipliği yapma konusunda endişeli.

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UEFA'dan önemli karar! Formatta değişiklik olacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de çok formatlı sistem konusunda endi��eli olduğu ve bu konu hakkında görüşmeler yapacağı belirtildi.

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UEFA'dan önemli karar! Formatta değişiklik olacak

Aleksandar Ceferin yönetiminde tüm UEFA yetkilileri EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak şehirlerin son durumu hakkında bilgi alacağı ve yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.

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UEFA'dan önemli karar! Formatta değişiklik olacak

Ayrıca haberde, bir UEFA yetkilisinin açıklamalarına yer verildi. UEFA yetkilisi, "EURO 2020'nin aynı maç programı ve aynı şehirlerde 11 Haziran ile 11 Temmuz 2021 arasında oynanabileceği öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

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