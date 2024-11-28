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UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile karşılaştı. Bu mücadelede sarı-kırmızılılar, Ukrayna ekibi ile 3-3 berabere kaldı. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş evinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Ole Gunnar Solskjaer ile ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar rakibini 4-1 mağlup etti. İşte alınan sonuçların arından UEFA ülke puanında son durum...

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Bu mücadele 3-3 berabere biterken, sarı-kırmızılıların gollerini Davinson, Abdülkerim ve Osimhen kaydetti. Ukrayna ekibinde ise golleri Vanat ile Yarmolenko attı.

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk etti.

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Ole Gunnar Solskjaer'li Kara Kartal, rakibini 4-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Bu maçın ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

1- İngiltere: 94.872

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

2- İtalya: 83.106

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

3- İspanya: 77.845

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

4- Almanya: 74.410

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

5- Fransa: 61.521

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

6- Hollanda: 57.898

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

7- Portekiz: 55.016

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

8- Belçika: 50.600

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

9- Çekya: 41.050

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

10- TÜRKİYE: 41.100

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

11- Norveç: 34.000

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