UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile karşılaştı. Bu mücadelede sarı-kırmızılılar, Ukrayna ekibi ile 3-3 berabere kaldı. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş evinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Ole Gunnar Solskjaer ile ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar rakibini 4-1 mağlup etti. İşte alınan sonuçların arından UEFA ülke puanında son durum...

