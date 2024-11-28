UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, sahasında Petrocub ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcilerimizden Beşiktaş Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Galatasaray ise Hollanda'da AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Sparta Prag'a konuk oldu. Jose Mourinho'nun öğrencileri rakibini 2-1 mağlup etti. Peki, UEFA ülke puanında son durum ne? İşte detaylar...