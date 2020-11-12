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Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçlar öncesi Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı ağırladı. Mücadele 3-3 eşitlikle sona ererken karşılaşmanın en çok konuşulan ismi Domagoj Vida oldu. İlk yarı sonunda oyundan alınan ve karşılaşmanın ardından corona virüsü testi pozitif çıktığı açıklanan Hırvat futbolcunun temas ettiği isimler ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 09:58
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Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Hırvat futbolcu Domagoj Vida, Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısının ardından oyundan alındı.

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Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

HIRVATİSTAN FEDERASYONU AÇIKLADI

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından bazı futbolcuların corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada corona virüsü tespit edilen futbolcunun Domagoj Vida olduğu ifade edildi.

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Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

'VİDA'NIN SONUCUNU MAÇ ESNASINDA ÖĞRENDİK'

Duyuruda "Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında Domagoj Vida'nın Covid-19 testinin pozitifi çıktığını öğrenmemiz üzerine Vida'yı oyundan aldık." ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz gün 3 futbolcu ve 1 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş'ta Vida bu isimler arasında değildi. Hırvatistan'ın Türkiye maçı kadrosuna testler yapılırken ilk sonuçlar negatif geldi ve Vida kadroya alındı.

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Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

VİDA VİRÜSLÜ, OYUNDAN ÇIKARIN!

Ancak dün maç sabahı Hırvatların oynayacağı İsveç maçı öncesi de yeni testler yapıldı. Bu sonuçlar Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında stada ulaştı. Vida'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı Hırvatistan teknik heyetine iletildi.

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Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

APAR TOPAR OYUNDAN ALINDI

Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, oyuncusunu apar topar oyundan aldı ve Domagoj Vida izole edildi. Vida'nın birkaç gün İstanbul'da kalacağı ve kendisini izole edeceğinin yazıldığı açıklamada diğer takım oyuncularının İsveç maçı için Stockholm'e gidişinde bir sorun bulunmadığı aktarıldı.

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