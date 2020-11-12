Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçlar öncesi Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı ağırladı. Mücadele 3-3 eşitlikle sona ererken karşılaşmanın en çok konuşulan ismi Domagoj Vida oldu. İlk yarı sonunda oyundan alınan ve karşılaşmanın ardından corona virüsü testi pozitif çıktığı açıklanan Hırvat futbolcunun temas ettiği isimler ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

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Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 09:58 ABONE OL