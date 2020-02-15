15 Şubat 2020, Cumartesi
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor! İşte güncel puan durumu (22. hafta)
Süper Lig'de 22. hafta cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. Günün ilk maçında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. İkinci yarının flaş takımlarından Göztepe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Günün son maçında ise Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 15.02.2020 22:04
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