27 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de güncel puan durumu! (29. hafta)

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini Burak Yılmaz, Diaby ve Lens'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 23:12 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 23:24
ABONE OL
  • 1
  • 19
Süper Lig'de güncel puan durumu! 29. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Süper Lig'de güncel puan durumu! 29. hafta

18- Ankaragücü 24 PUAN

  • 3
  • 19
Süper Lig'de güncel puan durumu! 29. hafta

17- Kayserispor 25 PUAN

  • 4
  • 19
Süper Lig'de güncel puan durumu! 29. hafta

16- Konyaspor 27 PUAN

  • 5
  • 19
Süper Lig'de güncel puan durumu! 29. hafta

15- Rizespor 28 PUAN

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör