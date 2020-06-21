Süper Lig'de güncel puan durumu! (29. hafta)

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini Burak Yılmaz, Diaby ve Lens'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...