22 Haziran 2020, Pazartesi

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Süper Lig'de güncel puan durumu! (28. hafta)

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi beyaz-lacivertli ekip 2-0 kazandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelelerde Demir Grup Sivasspor, 1 puanı uzatmalarda kurtarırken, Galatasaray ise sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 90+15. dakikada yediği penaltı golüyle 3-3 berabere kaldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 23:12 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 23:14
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Süper Lig'de güncel puan durumu! 28. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig'de güncel puan durumu! 28. hafta

18- Ankaragücü 24 PUAN

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Süper Lig'de güncel puan durumu! 28. hafta

17- Kayserispor 25 PUAN

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Süper Lig'de güncel puan durumu! 28. hafta

16- Konyaspor 27 PUAN

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Süper Lig'de güncel puan durumu! 28. hafta

15- Rizespor 28 PUAN

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