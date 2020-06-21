Süper Lig'de güncel puan durumu! (28. hafta)

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi beyaz-lacivertli ekip 2-0 kazandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelelerde Demir Grup Sivasspor, 1 puanı uzatmalarda kurtarırken, Galatasaray ise sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 90+15. dakikada yediği penaltı golüyle 3-3 berabere kaldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...