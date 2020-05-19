19 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Süper Lig ekipleri sosyal medyadan Gençlik Marşı'nı söyledi!

Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından Gençlik Marşı'nı söyledi. Kulüplerin bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 21:20 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 21:43
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Süper Lig ekipleri sosyal medyadan Gençlik Marşı'nı söyledi!

Türkiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle birlik ve beraberlik mesajları verilmeye devam ediliyor.

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Süper Lig ekipleri sosyal medyadan Gençlik Marşı'nı söyledi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası tüm Türkiye saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okurken, Süper Lig ekipleri de sosyal medya hesaplarından birbirlerini etiketleyerek Gençlik Marşı'nı söylediler. İşte Süper Lig ekiplerinin paylaşımları...

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Süper Lig ekipleri sosyal medyadan Gençlik Marşı'nı söyledi!

BEŞİKTAŞ

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Süper Lig ekipleri sosyal medyadan Gençlik Marşı'nı söyledi!

FENERBAHÇE

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Süper Lig ekipleri sosyal medyadan Gençlik Marşı'nı söyledi!

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