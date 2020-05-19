Süper Lig ekipleri sosyal medyadan Gençlik Marşı'nı söyledi!

Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından Gençlik Marşı'nı söyledi. Kulüplerin bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı. İşte o paylaşımlar...

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 21:20 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 21:43 ABONE OL