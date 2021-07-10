10 Temmuz 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan bir sezonun ardından takımlar transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri, yeni isimleri kadrosuna kattı. Kadro planlamasında olmayan bazı isimler ile de yollar ayrıldı. İşte Süper Lig'de şimdiye kadar gerçekleşen transferler ve ayrılıklar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 10.07.2021 13:06
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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren ekipler yeni transferlerini ardı ardına duyurmaya başladı. İşte şu ana dek Süper Lig'de atılan imzalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...

TAYFUN AYDOĞAN
Eski Takımı: Menemenspor
Yeni Takımı: Adana Demirspor

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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...

AHMED KUTUCU
Eski Takımı: Schalke 04
Yeni Takımı: Medipol Başakşehir

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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...

BALOTELLI
Eski Takımı: Monza
Yeni Takımı: Adana Demirspor

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Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...

OKAN KOCUK
Eski Takımı: Galatasaray
Yeni Takımı: Giresunspor

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