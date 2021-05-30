30 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler...
UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında 2020/21 sezonunun şampiyonu Chelsea oldu. Finalde yine bir İngiliz takımı olan Manchester City'i mağlup eden Londra ekibi, kupasına ulaştı. Thomas Tuchel'in öğrencileri maçın ardından büyük sevinç yaşadı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri
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