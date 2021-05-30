30 Mayıs 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında 2020/21 sezonunun şampiyonu Chelsea oldu. Finalde yine bir İngiliz takımı olan Manchester City'i mağlup eden Londra ekibi, kupasına ulaştı. Thomas Tuchel'in öğrencileri maçın ardından büyük sevinç yaşadı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 30.05.2021 00:48
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Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun final maçı Porto'nun Dragao Stadı'nda oynandı.

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Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler...

İki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği dev finalde gülen taraf Chelsea oldu.

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Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler...

Maviler, güçlü rakibini Kai Havertz'in 43. dakikada attığı golle 1-0 mağlup edip kupaya uzandı. Chelsea'li futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

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Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler...

İşte sevinç gösterilerinden ve kupa töreninden kareler...

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Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler...
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