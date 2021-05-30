Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında 2020/21 sezonunun şampiyonu Chelsea oldu. Finalde yine bir İngiliz takımı olan Manchester City'i mağlup eden Londra ekibi, kupasına ulaştı. Thomas Tuchel'in öğrencileri maçın ardından büyük sevinç yaşadı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri