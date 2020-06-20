20 Haziran 2020, Cumartesi

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Son dakika: Çinli uzman duyurdu!: Bir kaç gün içinde yeni tip corona virüsü (Covid-19)...

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada 8.5 milyondan fazla insanı etkilerken 450 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Bilim insanları pandemiyle ilgili çalışmalarını sürdürürken, Çinli uzmanlardan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 10:52
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Son dakika: Çinli uzman duyurdu!: Bir kaç gün içinde yeni tip corona virüsü Covid-19...

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya kabus yaşatan corona virüsü (Covid-19) salgını ilk çıktığı ülkede hemen hemen ortadan kalkmıştı. DSÖ'den yapılan son açıklamada dünyayı ürküten yeni bilgiler paylaşıldı.

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Son dakika: Çinli uzman duyurdu!: Bir kaç gün içinde yeni tip corona virüsü Covid-19...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in başkenti Pekin'de 50 gün sonra yeni tip corona virüs (covid-19) vakaları tespit edildiğini belirterek, "Salgının kaynağı ve kapsamı araştırılıyor." dedi.

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Son dakika: Çinli uzman duyurdu!: Bir kaç gün içinde yeni tip corona virüsü Covid-19...

Geçtiğimiz günlerde Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

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Son dakika: Çinli uzman duyurdu!: Bir kaç gün içinde yeni tip corona virüsü Covid-19...

Çin'de son günlerde Covid-19 vakalarında ani artış görülen Pekin'deki duruma değinen Ghebreyesus, "Geçen hafta Çin, 50 gün tek vakanın görülmediği Pekin şehrinde yeni bir vaka dizisi rapor etti. An itibarıyla 100'den fazla yeni vaka teyit edildi." diye konuştu.

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Son dakika: Çinli uzman duyurdu!: Bir kaç gün içinde yeni tip corona virüsü Covid-19...

Ghebreyesus, salgının kaynağı ve kapsamının araştırıldığını kaydetti.

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