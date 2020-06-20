Son dakika: Çinli uzman duyurdu!: Bir kaç gün içinde yeni tip corona virüsü (Covid-19)...

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada 8.5 milyondan fazla insanı etkilerken 450 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Bilim insanları pandemiyle ilgili çalışmalarını sürdürürken, Çinli uzmanlardan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...