23 Şubat 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Antalyaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan Ankara derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Günün son karşılaşmasında ise Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 23.02.2020 21:14
  • 1
  • 22
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 23. hafta

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün oynanan 3 maçla devam etti. Günün açılış mücadelesinde Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

  • 2
  • 22
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 23. hafta

Eryaman Stadyumu'nda oynanan Ankara derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

  • 3
  • 22
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 23. hafta

Günün son karşılaşmasında ise Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

  • 4
  • 22
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 23. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

  • 5
  • 22
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 23. hafta

18- Kayserispor 16 PUAN

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör