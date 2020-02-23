İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Antalyaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan Ankara derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Günün son karşılaşmasında ise Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...