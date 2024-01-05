İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2023/24 sezonu 16. hafta)

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçlarında heyecan başladı. Günün ilk maçında Bitexen Antalyaspor deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Aynı saatte başlayan mücadelede Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Saat 20.00'da başlayan karşılaşmalarda ise RAMS Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederken, Beşiktaş , Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0'lık skorla geçti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...