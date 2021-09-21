İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 8. hafta)

Süper Lig'de 8. hafta nefesleri kesiyor. Günün maçlarında Konyaspor ile Alanyaspor yenişemedi, Giresunspor ise Göztepe'yi yenerek bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı. Öte yandan Trabzonspor, zorlu Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.