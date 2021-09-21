02 Ekim 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 8. hafta)

Süper Lig'de 8. hafta nefesleri kesiyor. Günün maçlarında Konyaspor ile Alanyaspor yenişemedi, Giresunspor ise Göztepe'yi yenerek bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı. Öte yandan Trabzonspor, zorlu Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 22:00 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 17:58
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

20- Ç. RİZESPOR: 1 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

19- GİRESUNSPOR: 5 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

18- GÖZTEPE: 5 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

17- YENİ MALATYASPOR: 6 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

16- KASIMPAŞA: 6 PUAN

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