21 Eylül 2021, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

Süper Lig'de 6. hafta oynanan 4 maçla başladı. 17.00 seanslarında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor 0-0 berabere kalırken, bir diğer maçta Altay deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. 20.00 seanslarında ise Yeni Malatyaspor sahasında Sivasspor 1-0 mağlup olurken, Beşiktaş ise Adana Demirspor'la sahasında 3-3 berabere kaldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 21.09.2021 22:00
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 6. hafta

20- Ç. RİZESPOR: 1 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 6. hafta

19- GİRESUNSPOR: 1 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 6. hafta

18- BAŞAKŞEHİR: 3 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 6. hafta

17- ANTALYASPOR: 5 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 6. hafta

16- KASIMPAŞA: 5 PUAN

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