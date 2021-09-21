İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

Süper Lig'de 6. hafta oynanan 4 maçla başladı. 17.00 seanslarında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor 0-0 berabere kalırken, bir diğer maçta Altay deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. 20.00 seanslarında ise Yeni Malatyaspor sahasında Sivasspor 1-0 mağlup olurken, Beşiktaş ise Adana Demirspor'la sahasında 3-3 berabere kaldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... | Son dakika spor haberleri