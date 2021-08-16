İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 3. hafta)

Süper Lig'de 3. hafta, cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. 19.15'te başlayan maçlarda Kayserispor deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'la geçti. 21.45'te başlayan maçlarda ise Hatayspor evinde Alanyaspor'u 5-0 yenerken; Beşiktaş, ikinci yarının başında 10 kişi kaldığı maçta Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...