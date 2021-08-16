İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 2. hafta)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda heyecan 2. hafta maçlarıyla devam etti. 19.15'te başlayan maçlarda Kasımpaşa, Giresunspor'u 2-0 mağlup ederken; Çaykur Rizespor ile Karagümrük golsüz berabere kalarak puanları paylaştı. Ligin yeni ekibi Altay, deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 ile geçerek 2'de 2 yaparken, Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...