22 Ağustos 2021, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 2. hafta)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda heyecan 2. hafta maçlarıyla devam etti. 19.15'te başlayan maçlarda Kasımpaşa, Giresunspor'u 2-0 mağlup ederken; Çaykur Rizespor ile Karagümrük golsüz berabere kalarak puanları paylaştı. Ligin yeni ekibi Altay, deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 ile geçerek 2'de 2 yaparken, Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 16.08.2021 23:41 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 23:51
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 2. hafta

20- YENİ MALATYASPOR: 0 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 2. hafta

19- GİRESUNSPOR: 0 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 2. hafta

18- BAŞAKŞEHİR: 0 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 2. hafta

17- SİVASSPOR: 0 PUAN

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  • 20
İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 2. hafta

16- KAYSERİSPOR: 1 PUAN

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