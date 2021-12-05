21 Aralık 2021, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 18. hafta)

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı 21 Aralık Salı günü oynanan maçlarla başladı. Saat 17.00'de başlayan maçlarda Başakşehir, Giresunspor'u 3-1 yenerken, Antalyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Saat 20.00'de başlayan mücadelelerde Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olurken, lider Trabzonspor deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 05.12.2021 20:55 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 21:56
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 18. hafta

20- KASIMPAŞA: 12 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 18. hafta

19- YENİ MALATYASPOR: 14 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 18. hafta

18- GÖZTEPE: 14 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 18. hafta

17- Ç. RİZESPOR: 16 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 18. hafta

16- ALTAY: 18 PUAN

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