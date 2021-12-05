21 Aralık 2021, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 18. hafta)
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı 21 Aralık Salı günü oynanan maçlarla başladı. Saat 17.00'de başlayan maçlarda Başakşehir, Giresunspor'u 3-1 yenerken, Antalyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Saat 20.00'de başlayan mücadelelerde Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olurken, lider Trabzonspor deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi