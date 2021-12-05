İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 17. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta oynanan 5 maçla tamamlamdı. Günün ilk mücadelesinde Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Konyaspor, evinde Antalyaspor'u 1-0 yenerken, Trabzonspor ise Hatayspor'u 2-0 ile geçti. Günün kapanış müsabakalarında Adana Demirspor, Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederken, Galatasaray ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...