18 Aralık 2021, Cumartesi

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 17. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta oynanan 5 maçla tamamlamdı. Günün ilk mücadelesinde Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Konyaspor, evinde Antalyaspor'u 1-0 yenerken, Trabzonspor ise Hatayspor'u 2-0 ile geçti. Günün kapanış müsabakalarında Adana Demirspor, Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederken, Galatasaray ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 05.12.2021 20:55 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 21:04
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 17. hafta

20- KASIMPAŞA: 11 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 17. hafta

19- Ç. RİZESPOR: 13 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 17. hafta

18- YENİ MALATYASPOR: 14 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 17. hafta

17- GÖZTEPE: 14 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 17. hafta

16- ALTAY: 18 PUAN

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