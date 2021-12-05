11 Aralık 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 16. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Konyaspor, deplasmanda Karagümrük'ü 4-1'le geçerken; Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-1, Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Günün son maçındaysa lider Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 05.12.2021 20:55 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 22:15
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 16. hafta

20- KASIMPAŞA: 11 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 16. hafta

20- Ç. RİZESPOR: 13 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 16. hafta

18- YENİ MALATYASPOR: 14 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 16. hafta

17- GÖZTEPE: 14 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 16. hafta

16- GAZİANTEP FK: 18 PUAN

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