İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 16. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Konyaspor, deplasmanda Karagümrük'ü 4-1'le geçerken; Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-1, Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Günün son maçındaysa lider Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...