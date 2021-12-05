05 Aralık 2021, Pazar
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 15. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta, oynanan 4 maçla devam etti. Günün ilk maçında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. 16.00 seanslarında 2 maç oynanırken, Giresunspor Karagümrük'ü 3-1'lik skorla geçti. Diğer maçta ise Başakşehir deplasmanda Hatayspor'u 3-0 yenmesini bildi. Son maçta ise Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0'la geçti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
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