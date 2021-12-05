05 Aralık 2021, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 15. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta, oynanan 4 maçla devam etti. Günün ilk maçında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. 16.00 seanslarında 2 maç oynanırken, Giresunspor Karagümrük'ü 3-1'lik skorla geçti. Diğer maçta ise Başakşehir deplasmanda Hatayspor'u 3-0 yenmesini bildi. Son maçta ise Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0'la geçti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 05.12.2021 20:55 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 20:55
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 15. hafta

20- Ç. RİZESPOR: 10 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 15. hafta

19- KASIMPAŞA: 11 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 15. hafta

18- GÖZTEPE: 11 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 15. hafta

17- YENİ MALATYASPOR: 13 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 15. hafta

16- GAZİANTEP FK: 18 PUAN

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