İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 12. hafta)

Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün programında Sivasspor ile Giresunspor golsüz berabere kaldı. Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Altay'ı devirdi. Öte yandan gecenin maçında Trabzonspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...