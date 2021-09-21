07 Kasım 2021, Pazar

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 12. hafta)

Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün programında Sivasspor ile Giresunspor golsüz berabere kaldı. Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Altay'ı devirdi. Öte yandan gecenin maçında Trabzonspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 21.09.2021 22:00 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 21:08
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 12. hafta

20- Ç. RİZESPOR: 7 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 12. hafta

19- KASIMPAŞA: 9 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 12. hafta

18- GÖZTEPE: 9 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 12. hafta

17- GİRESUNSPOR: 10 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 12. hafta

16- YENİ MALATYASPOR: 12 PUAN

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