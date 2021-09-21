29 Ekim 2021, Cuma

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 11. hafta)

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Trabzonspor - Rizespor maçıyla başladı. Haftanın açılış maçında bordo mavililer, zorlu rakibini 2-1 mağlup etti. Fırtına, bu sonuçla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 21.09.2021 22:00 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 22:07
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 11. hafta

20- Ç. RİZESPOR: 4 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 11. hafta

19- KASIMPAŞA: 6 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 11. hafta

18- GÖZTEPE: 8 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 11. hafta

17- ANTALYASPOR: 9 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 11. hafta

16- GİRESUNSPOR: 9 PUAN

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