23 Ekim 2021, Cumartesi
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)
Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde cumartesi günü 4 maçla devam ederken, günün ilk maçında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle devirdi. Saat 16.00'da başlayan maçlarda Gaziantep FK ile Giresunspor berabere kalırken, Konyaspor, Kayserispor'u mağlup etti. Günün son maçındaysa Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi yenerek liderliğini sürdürdü. İşte güncel puan durumu..
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
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