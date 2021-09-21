23 Ekim 2021, Cumartesi

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde cumartesi günü 4 maçla devam ederken, günün ilk maçında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle devirdi. Saat 16.00'da başlayan maçlarda Gaziantep FK ile Giresunspor berabere kalırken, Konyaspor, Kayserispor'u mağlup etti. Günün son maçındaysa Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi yenerek liderliğini sürdürdü. İşte güncel puan durumu..

Giriş Tarihi: 21.09.2021 22:00 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 21:08
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

20- Ç. RİZESPOR: 4 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

19- KASIMPAŞA: 6 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

18- GÖZTEPE: 8 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

17- GİRESUNSPOR: 9 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 10. hafta

16- ANTALYASPOR: 9 PUAN

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