17 Ağustos 2021, Salı

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 1. hafta)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı resmen başlarken, bugün oynanan 3 maçla 1. hafta sona erdi. Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerken, Sivasspor ise evinde Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Günün kapanış maçında ise Galatasaray, ligin yeni ekibi Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. İşte Süper Lig 2021-22 sezonu ilk haftasının ardından oluşan güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 16.08.2021 23:41
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 1. hafta

20- YENİ MALATYASPOR: 0 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 1. hafta

19- KAYSERİSPOR: 0 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 1. hafta

18- Ç. RİZESPOR: 0 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 1. hafta

17- GİRESUNSPOR: 0 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 1. hafta

16- BAŞAKŞEHİR: 0 PUAN

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