İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 1. hafta)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı resmen başlarken, bugün oynanan 3 maçla 1. hafta sona erdi. Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerken, Sivasspor ise evinde Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Günün kapanış maçında ise Galatasaray, ligin yeni ekibi Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. İşte Süper Lig 2021-22 sezonu ilk haftasının ardından oluşan güncel puan durumu...