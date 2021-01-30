İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 25. hafta)

Süper Lig'de 25. haftası, cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. Günün ilk karşılaşmasında Kayserispor ile Ankaragücü golsüz berabere kalırken; Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 yendi. Günün son maçındaysa Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...