13 Şubat 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 25. hafta)

Süper Lig'de 25. haftası, cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. Günün ilk karşılaşmasında Kayserispor ile Ankaragücü golsüz berabere kalırken; Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 yendi. Günün son maçındaysa Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 30.01.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 20:59
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 25. hafta

21- DENİZLİSPOR: 18 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 25. hafta

20- ANKARAGÜCÜ: 19 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 25. hafta

19- GENÇLERBİRLİĞİ: 20 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 25. hafta

18- BAŞAKŞEHİR: 24 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 25. hafta

17- KONYASPOR: 24 PUAN

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